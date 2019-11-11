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Во Львовской области в ДТП попал школьный автобус: в больнице оказались 10 детей
11.11.2019 15:03
Во Львовской области в аварию попал школьный автобус Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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