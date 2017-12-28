ЦИК предлагает государственный опыт с передачей сведений о подсчете голосов непосредственно в Центризбирком

Центральная избирательная комиссия инициирует государственный опыт относительно передаче сведений о подсчете голосов избирателей с избирательных участков непосредственно в Центризбирком.

Как сообщает отдел взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК, соответствующие предложения оформлены в виде законопроекта и одобрены на заседании Центризбиркома в четверг.

"Экспериментом предусмотрено, что сведения о содержании протоколов участковых избирательных комиссий в электронном виде будут передаваться со всех избирательных участков сразу и непосредственно в Центральную избирательную комиссию. Таким образом, украинское общество и международное общество смогут узнать о результатах подсчета голосов избирателей уже утром дня, следующего за днем голосования", - говорится в сообщении.

Цель эксперимента - практическое испытание в процессе установления результатов промежуточных выборов народного депутата Украины в порядке, определенном законом "О выборах народных депутатов Украины", возможности автоматизированного формирования протоколов участковых избирательных комиссий (УИК) о подсчете голосов избирателей на избирательных участках, протоколов окружных избиркомов (ОИК) о повторном подсчете голосов избирателей на избирательных участках, об итогах голосования в одномандатном избирательном округе. А также - возможности установления итогов голосования в одномандатном избирательном округе на основании созданных в электронной форме протоколов о подсчете голосов избирателей на избирательных участках в одномандатном избирательном округе и о повторном подсчете голосов избирателей на избирательном участке.

Протоколы УИК о подсчете голосов избирателей на избирательных участках в одномандатном избирательном округе и протоколы ОИК о повторном подсчете голосов избирателей на избирательных участках, созданные в электронной форме, используются исключительно для анализа результатов проведения эксперимента, имеют информационное значение и не вызывают юридических последствий, пояснили в ЦИК.