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С полным аншлагом в минувшие выходные прошел музыкальный спектакль Варвары «Лен»
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11.11.2019 15:06
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С полным аншлагом в минувшие выходные прошел музыкальный спектакль Варвары «Лен»
- Я невероятно счастлива, - делится впечатлениями Варвара. – Я благодарна всем, кто помогал создать этот невероятный спектакль. И, конечно, отдельно спасибо хочу сказать всем зрителям, всем, кто пришел. Когда зал принимает с такой теплотой, поет вместе с тобой – это очень дорогого стоит. Ради таких встреч я и работаю. Ради такого невероятного музыкального волшебства, которое происходило в театре «Геликон-опера» в эти два дня. До новых встреч!
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