Ночью в четверг, 28 декабря, на трассе около города Фирзен в Германии грузовик с украинскими номерами столкнулся с полицейским автомобилем. Об этом сообщает RTL .

В результате дорожно-транспортного происшествия погибла женщина-офицер, еще двое полицейских были травмированы.

Указано, что во время инцидента полицейская машина была припаркована на обочине с включенными проблесковыми маячками. Кроме того, сообщается, что после столкновения грузовик весом 40 тонн протащил автомобиль с правоохранителями приблизительно 200 метров.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, около города Реджо-ди-Калабрия, расположенного в южной части Италии, перевернулся автобус с пассажирами .

Напомним, что в Индии произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла гражданка Украины , еще одну доставили в больницу с травмами.

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