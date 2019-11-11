Референдум: звернення Володимира Зеленського стосовно впровадження прозорого ринку землі в Україні
11.11.2019 15:07
11 ноября
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11.11.2019
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Метки: референдум, видеообращение, рынок земли, Зеленский.
11 ноября
Президент Володимир Зеленський записав відеозвернення з приводу створення в Україні ринку землі. Він заявив, що стаття Конституції про те, що земля є об'єктом власності українського народу — насправді «один з найбільших обманів, який посіяли у свідомості громадян», тому що українці «насправді не є повноцінними власниками своєї землі», і держава не дала їм такої можливості.