Центральная избирательная комиссия своим постановлением одобрила предложения по проведению государственного эксперимента по установлению результатов промежуточных выборов народного депутата Украины. Это решение было принято во время очередного заседания ЦИК, сообщили в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии.

"Экспериментом предусмотрено, что сведения о содержании протоколов участковых избирательных комиссий в электронном виде будут передаваться со всех избирательных участков сразу и непосредственно в Центральную избирательную комиссию. Таким образом, украинское общество и международное общество смогут узнать о результатах подсчета голосов избирателей уже утром дня, следующего за днем ​​голосования", - рассказали в Секретариате ЦИК.

Там добавили, что целью такого эксперимента также практическое испытание возможности автоматизированного формирования протоколов участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей на избирательных участках.

"Это также касается протоколов окружных избирательных комиссий о повторном подсчете голосов избирателей на избирательных участках, об итогах голосования в одномандатном избирательном округе. Полученные данные используются исключительно для анализа результатов проведения эксперимента, имеют информационное значение и не вызывают юридических последствий", - резюмировали в ЦИК.

Как сообщал Раде предлагают назначить внеочередные выборы сельских голов в 16 областях Украины.

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