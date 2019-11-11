В штабе ООС заявили о завершении разведения сил у Петровского - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
В штабе ООС заявили о завершении разведения сил у Петровского
11.11.2019 15:21
Разведение сил в Петровском - в штабе ООС заявили о завершении процесса
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
заявили
завершении
процесса
оос
штабе
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->