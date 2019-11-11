Выяснились подробности перестрелки, в результате которой погиб адвокат свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Гослуды РФ Дениса Вороненкова. Как уточняется на сайте ГУНП Житомирской области, вооруженный конфликт произошел между егерями и охотниками 10 ноября. В результате этого один человек погиб, а другой был ранен.

"Полицейские провели осмотр места происшествия, зафиксировав все обстоятельства. Так же было изъято все имеющееся у участников конфликта оружие, в том числе незарегистрированный пистолет Browning и охотничье ружье, из которых были произведены выстрелы, а также их транспортные средства", - сообщил начальник Коростышевского отдела полиции ГУНП Житомирской области Дмитрий Гаращенко.

По соответствующему постановлению суда оружие будет направлено на исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр при МВД.

Как отметили в полиции, по предварительным данным, трое егерей осуществляли профилактический рейд охотничьих угодий, которые обслуживает их охотничий союз. В лесном квартале близко от с. Царевка они заметили группу мужчин, которых заподозрили в браконьерстве.

Во время проверки документов у них о наличии разрешений на охоту между егерями и охотниками возник конфликт. Во время дальнейшего спора руководитель ОО "Радомышльские охотники" совершил несколько выстрелов из пистолета в сторону одного из охотников. Тот, в свою очередь, выстрелил из охотничьего ружья.

В результате егерь, 41-летний киевлянин, получил смертельную травму, а охотник, 52-летний житель Киевской области, был доставлен в реанимационное отделение Коростышевской больницы в тяжелом состоянии.

Правоохранители гибель руководителя ОО "Радомышльские охотники" не связывают с его профессиональной деятельностью.

"Сейчас отсутствуют основания считать, что конфликт связан с профессиональной деятельностью лица, которое на общественных началах было руководителем охотничьей организации", - говорится в сообщении.

Сейчас расследуется уголовное производство в отношении лица по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, а также в отношении другого лица - по ч.2 ст. 15 (покушение на преступление), ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Допрошены очевидцы и участники конфликта, назначен ряд экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и степень вины каждого из участников конфликта.

Согласно информации из открытых источников, директором ГО "Радомышльские охотники" является Святослав Пархоменко. Как написал на своей странице в соцсети адвокат Влад Добош, его коллега Святослав Пархоменко был защитником Александра Лося, подозреваемого в причастности к убийству ексдепутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

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