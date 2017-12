Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит досудебное расследование относительно возможной растраты главой правления "Ощадбанка" Андреем Пышным и его подчиненными вверенного им имущества путем списания $20,98 млн со счетов Opalcore Ltd в этом банке. красивый фигурирует в производстве НАБУ Фото: nabu.gov.ua "Из прилагаемых к жалобе материалов усматривается, что НАБ Украины осуществляет досудебное расследование в отношении возможного совершения председателем правления АО "Ощадбанк" и подчиненными ему лицами растраты вверенного им имущества путем списания денежных средств в размере $20,98 млн, которые находились на счетах Opalcore Ltd в АО "Ощадбанк", и дальнейшего их обращения в пользу государства в порядке специальной конфискации по приговору Краматорского городского суда Донецкой области от 28 марта 2017 года", – говорится в документе.Адвокат кипрской компании Akemi Management Ltd просил суд отменить постановление детектива НАБУ Богдана Мирко об отказе в признании компании потерпевшей по этому делу.В постановлении Мирко говорилось, что представитель Akemi Management Ltd не предоставил документы или иные сведения, которые бы объясняли связь между этой компанией и Opalcore Ltd.Соломенский суд отказался удовлетворить жалобу адвоката Akemi Management Ltd.В марте 2017 года Краматорский городской суд Донецкой области принял решение о конфискации $1,5 млрд окружения Януковича. По данным генпрокурора Юрия Луценко, заблокированные средства хранились в виде денег и ценных бумаг.28 апреля Луценко сообщил, что "Ощадбанк" завершил процедуру перечисления в Государственное казначейство конфискованных средств. Президент Украины Петр Порошенко отметил, что эти деньги пойдут в первую очередь на укрепление армии.Вчера агентство "Українські новини" написало, что НАБУ провело выемку документов в "Ощадбанке" в рамках трех уголовных производств о спецконфискации. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



