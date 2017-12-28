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НАБУ подозревает главу "Ощадбанка" и его подчиненных в растрате
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28.12.2017 18:24
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Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит досудебное
расследование относительно возможной растраты главой правления
"Ощадбанка" Андреем Пышным и его подчиненными вверенного им
имущества путем списания $20,98 млн со счетов Opalcore Ltd в этом
банке. красивый фигурирует в производстве НАБУ Фото: nabu.gov.ua
"Из прилагаемых к жалобе материалов усматривается, что НАБ Украины
осуществляет досудебное расследование в отношении возможного
совершения председателем правления АО "Ощадбанк" и подчиненными ему
лицами растраты вверенного им имущества путем списания денежных
средств в размере $20,98 млн, которые находились на
счетах Opalcore Ltd в АО "Ощадбанк", и дальнейшего их
обращения в пользу государства в порядке специальной конфискации по
приговору Краматорского городского суда Донецкой области от 28
марта 2017 года", – говорится в документе.Адвокат кипрской
компании Akemi Management Ltd просил суд отменить
постановление детектива НАБУ Богдана Мирко об отказе в признании
компании потерпевшей по этому делу.В постановлении Мирко
говорилось, что представитель Akemi Management Ltd не
предоставил документы или иные сведения, которые бы объясняли связь
между этой компанией и Opalcore Ltd.Соломенский суд отказался
удовлетворить жалобу адвоката Akemi Management Ltd.В марте
2017 года Краматорский городской суд Донецкой области принял
решение о конфискации $1,5 млрд окружения Януковича. По данным
генпрокурора Юрия Луценко, заблокированные
средства хранились в виде денег и ценных бумаг.28 апреля
Луценко сообщил, что "Ощадбанк" завершил процедуру
перечисления в Государственное казначейство конфискованных средств.
Президент Украины Петр Порошенко отметил, что эти
деньги пойдут в первую очередь на укрепление армии.Вчера
агентство "Українські новини" написало, что НАБУ провело выемку
документов в "Ощадбанке" в рамках трех уголовных производств о
спецконфискации.
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