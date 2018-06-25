Состояние здоровья украинского заключенного Владимира Балуха
ухудшилось. Об этом сообщила адвокат Ольга Динзе после посещения
его в СИЗО Симферополя, передает со ссылкой на "Крым. Реалии".
"У него очень сильные боли в области груди и подлопаточной
мышцы. Скорее только, произошло защемление нерва", - сообщила
Динзе.
Динзе также отметила, что из-за состояния здоровья Балух, который
голодает уже 99 дней, отказался идти на прогулку, поскольку "просто
физически не смог этого сделать". В заседании о рассмотрении
ходатайства об условно-досрочном освобождении он также не смог бы
принять участие.
Как сообщила Динзе, Владимир Балух продолжает голодовку в
заявленном формате: не употребляет пищу, только пьет воду.
Также его перевели в новую камеру. По словам Балуха, "камера
нормальная, никаких проблем с другими заключенными нет".
Напомним, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека
Людмила Денисова еще раз обратилась к МККК с просьбой
безотлагательно посетить Владимира Балуха, который усилил
голодовку.
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