Электрический пикап остается в планах компании Tesla.

Об этом сообщил ее председатель Илон Маск. Вероятно, что премьера пикапа состоится сразу после выхода компактного кроссовера Model Y, передает со ссылкой на .

"Обещаю, что мы разработаем пикап сразу после выхода Model Y. Я уже почти 5 лет обдумываю его проектировочные и инженерные элементы и с нетерпением жду, когда возьмусь за разработку", - написал Маск, отвечая одному из пользователей Twitter.

Детали о новом автомобиле разработчик пока не разглашает. Однако отмечает, что в автомобиле будет абсолютно революционная функция. Какая именно - пока не говорить. Но ранее Маск рассказывал, что расположение аккумуляторной батареи в нижней части автомобиля поможет улучшить его баланс. Он убежден, что именно эта особенность очень важна для грузовиков и пикапов, пишет nv.ua. По его словам, в машинах с обычными двигателями при большой разнице между минимальной и максимальной нагрузкой "подвеска всегда работает неправильно"

Инсайдеры прогнозируют, что новый електропикап увидит свет в следующем году. А старт продаж ожидают не ранее 2020-2021 года.

Маск отправит на Марс спортивный электромобиль Tesla Roadster. Электромобиль отправят на Красную планету ракетой Falcon Heavy. Ее грузоподъемность 63 т. Запуск сверхтяжелой ракеты состоится в январе следующего года с мыса Канаверал в американском штате Флорида. Falcon Heavy будет бороздить космические просторы миллиарды лет, если не взорвется на старте, заявил руководитель SpaceX Илон Маск.

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