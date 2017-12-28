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Ни купил кот свитру , ибо их ужо нету и виновный ф том Полосатый , ибо када я хотел купить , он мине квакал, мол, потома купишь, их полно, они тута всигда валяюцца, их никто ни покупаит и фсё такоя....вот вам и фсигда валяюцца . Типеря кот на Новый бис свитры коию хотел , а Полосатаму смишно , ажна чуть ли ни по полу катаицца как яму смишно чо я говорю про то...шыбко смишно,да .

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Мышовая бунта ни закончилася требованией репрессий в отношении Бортниква за правду, нет . Мышовая академия Навук Всяво фчира продолжыла бунту и вирищала , что тот, кто говорит об том, что рэволюцыю замутили мыши а ни славяне, тот лгун и врах народу, угу , мол, даджыть некоторыя СЕБЕ ПОЗВОЛЯЮТ такоя фслух говорить в нашу времю...

Ну я напоминаю вам об ком сие оне ...

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Тута в который рас , кратко напомним в какой момент Светлейший сие сказал и отчего они так взбесилися , с чаво началося то исть клипанём .

А началося с того, что в самой начале войны супротив нас никто иной как любавичискии хасиды сии в США громко раскрыли пасти и подали иск супротив РФ только то за возвращению текстов того Шнеерсона , но но но там важна деталь, ибо именно в ней всё дело - сопровождалось это заявление открытым обвинением Союза в репрессиях супротив мышов , в нацызме и АНТИСЕМИТИЗМЕ , далее говорилося что куча их пострадало и было расстреляно и уничтожено и так далии и таму подобная . ТАК ВОТ - сие была подготовка-обоснование к будущим репарациям от нас ИМ , как рания от Германии , ибо почему ? ИБО ОНИ БЫЛИ УВЕРЕНЫ ЧТО МЫ ПРОИГРАЕМ И ЗАРАНЕЕ ПЕРВЫМИ ОБОЗНАЧИЛИ СВОЁ ПРАВО НА РЕПАРАЦИИ .

ВЫ ПОНИМАЕТЕ ОБ ЧОМ Я И ЧТО ЕЩО ЭТО ЗНАЧИТ ?

Это означает ( хотя мы все это и так знаем, но по логике просто запишем ещо рас ) это означает, что они не только знали что война против нас началась , но они были одними из главных массовиков-затейников в этой войне и рассчитывали по итогам первыми нас доить за второй виртуальный холокост, коий они и нарисовали . Шнеерсон уехал именно при первом правительстве , коие на 85 % были мыхи а остальные 15 % это женатые на мыхах либо имеющие детей от мышов, типа Сталина .Тэкс...проехали, ни буим отходить от темы ..

То исть в самом начале войны против нас, когда они были уверены что мы проиграем, они первыми громко провозгласили нас антисемитами и мучителями мышов, за чо мы должны поплатиться .

Светлейший , так как знал прекрасно поднаготную этого шоу и зачем оно затевается , ПУБЛИЧНО , прямо в здании мышовом им же, прямо и открыто заявил то, что вы слышете на видео . ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ ? Это означает, что он им открыто и прямо дал понять, что : если они посмеют предъявить и продвигать в различных международных инстанциях идею о том, что мы их холокостили ТО ТОГДА Светлейший в ответ повернёт дело так , что выльется всё сие в такую конфигурацию ( текст её тоже есть на видео ) да , массовый террор был , его проводили под руководством правительства где 85% были евреи и террор пережили ХРИСТИАНЕ . МУСУЛЬМАНЕ, ИУДЕИ . То есть он дал понять. что если они решат обвинить русских, то он повернёт всё с точностью до наоборот, ну ибо имеются документы .НО НО НО тут сразу волна возмущения между мышов , особенно громко это было в США но в РФ тоже, мол, Путин антисемит и он конечно жи говорит неправду ( скажем мяхко ) Но так как сие было самое начало войны против нас , они и не парились по этому поводу, они были уверены что мы проиграем и посему заявка их в суде она никуда не денется и мы буим платить и каяцца по итогам нашего разгрома. И НАЧАЛИ ВСЕ ВОЕВАТЬ ПРОТИВ НАС, КАК ВНУТРИ ТАК И ВО ВСЕМ МИРЕ . Они все сделали ВСЁ , чтобы мы проиграли, ибо у них планы на наши богатства, нашу землю и нас как дешевых рабов и мясо для их войн и сокращения нас как таковых .

Не забываем что планировалось и убийство самого Светлейшего, они просто открыто это писали из разных нор , от Киева до Вашингтона и Москвы, вот ведь что надо помнить, они были так уверены и так этого ждали что " Путин арестован , Золотов убит, Кадыров подбегает к иорданской границе " сие они массово верили и реально бегали ночью посмотреть не едут ли танки по Тверской и вели перекличку в сетях ночью в режиме реального времени кот за ими наблюдал, это было как ожидание чуда , счастья и главной цели в жизни Они перебивали друг друга в фейсах и наперебой советовали - одни немедленно расстрелять Путина потихому, вторые кричали что надо его пока оставить и пытать, чтоб выдал где деньги закопаны....Вы понимаете глубину только вообще что они нам приготовили и чего ждали ?

Надо понимать, что Светлейший вот сейчас, еще раз в своей жизни, спас Россию и всех русских от страшной участи. Он не смог бы этого сделать, если бы Бог не был с ним .

Ибо враг жесток , коварен и подл. Враг всюду - внутри и вокруг . НО СВЕТЛЕЙШИЙ ПОБЕДИЛ ДЬЯВОЛА СНОВА .

Теперь у них истерики , их планы рухнули и они пытаются таки выхватить себе постоянные места , для капания людям на мозг , они хотят иметь места, для воздействия на население , на будущее . Поэтому кидаются в бой то на Бортникова, то на Светлейшего, решили кричать громче , по старому мышовому прынцыпу - громче ори и тебя не тронут и будут бояться твоих воплей . Кедми не вылазит из телика, сие при всём при том, что в исраэле щас чижолое время и он туда мотался НО ПРИПЁРСЯ НАЗАД , ЗНАЧИТ СЧИТАЕТ ЧТО ТУТ БЫТЬ ВАЖНЕЕ . Важнее промывать мозг народу под себя . Уже который раз они устраивают такие публичные танцы как вчера , где много вирусов , один из них - кто говорит что рэволюцыю стряпанула мышня тот хвашыст и антисемит , второй вирус вот прямо говорилось на фчирашняй сходке. я охвостел " антисоветчик всегда русофоб " УХАХА ВЫ ТОКМО ВДУМАЙТИСЯ В ТО ! То есть начали стелить мышу Грудинину широкую тропинку , ещо надеюцца видать на то, что удасца перевернуть всё с ног на голову и всунуть этого мышару в Кремль . Те кто распережывались о русофобии - в студии называют полную сумочку русофобов, сие обязательное условие Без мешка русофобов ниодна академия не заседает , им приятно когда русских и Россию кто то, без перерыва , публично поливает помоями, сие просто у их оргазм возникает, мышня джыть извращенцы, ядрит тваю .

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Тэкс...ладна...надоели пока...пойду пошарюся . Клипану про знаковыи событии 2017 года для мышни.( ихихи)





Итак . начнём с событий важных для мышовства ихихи

1 Как вы догадалися наверная , первым по важности событием для мышовства тоджыть является тот хвакт, что наш любимый Светлейший буит править минимум ещо шесть лет, их крах наглядно , бис надежды на изминении ( ну отдельно упоротыи надежд ни оставляют даджыть пирит смертью, но мы трезво оценим хвакты, бис оглядки на мышовыи пирижывании, ибо они шызики )

2 Вторым важным событием для мышовства, таки стал жылизобитонный хвакт того, что они ни получут кусок Сирии . Сирию они не раздеребанют и мы оттэдава никуды ни денимся , буим торчать тама скока нам влезит . Сие горя мышовая и важный хвакт для мышов в 2017 годи .

3 Третий важный хвакт для мышовства таки хвакт того что им так и не удалося ипичмитить товарищча Трампа , в чом они были уверенныя и спор был токмо об том в зиму ли буит ипичмит или в осинь ихихи И НИ В ЗИМУ И НИ В ОСИНЬ И БУИТ ТРАМП ЕЩО ОДИН СРОК . Пичаль и бида мышовая .

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4 Читвёртай важнай хвактай для мышовства стал сам хвакт проигрыша со всеми вытекающими вот прямо в 2018 и последующих годах последствиями . Хвакт проигрыша маячит в Дамаске неубиваемым важнейшим событием для всяво миру и последствии по всяму миру от яво невозможно даджыть все описать . Например аресты тридцатисенребрянников иже с ими тоже стали возможны токмо благодаря победе ибо воровали они и рания , но рания трогать их было никак невозможна Сие и неизбежное падение Петек в Киеве, ибо все поняли что им капец и отползают . Это и поднятие цен на нефть,это и вынужденный арест прынцаф садистами,хотя на первый взгляд сии вещчи никак не связанные между собой но сие прямое следствие того, что мышовство продуло с диким счотом стопиццот ноль , ну вместо нуля решыли записать себе в актив по концук году признанию Трампом Русалимы и обкакалися ещо больши , при чом такой голосовании за США ( при предварительном запугивании всех и вся ) сие просто явный пинок в обе стороны . Подошли к пределу . Слёзныи просьбы нашим офицерам вернуцца в петькину нору и сидеть там со всех сторон , сие смишная и висёлая история , ибо шыбко видна биспомощность , када русских тама ни буит то чо тада мы тама все сидим ихихи Тэкс...сие ужо ни туды

5 Пятым хвактом важным для мышовства стал опять таки тот самый союз Россия-Турция-Иран, в саму возможность коего они не могли поверить в самам страшнам мышовом сне

6 Шыстым хвактов стало крушение на мышовых глазах их долгой и мучительной спицоперацыи по отделению Курдистана от Ирака и Курдистана от Сирии и слияния сих территорий в один Курдистан - НАИБНУЛОСЯ ФСЁ СА СВИСТАМ И ХАВАЙ-МОГИЛАЙ У ВСЯВО МРУ НА ГЛАЗАХ ухаха

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