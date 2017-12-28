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Боевики провоцировали украинских военных на боевое противостояние у Павлополя – штаб АТО
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28.12.2017 18:32
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Оккупанты в Донецкой области применяли вооружение БМП, гранатометы,
минометы и пулеметы, сообщили в пресс-центре штаба АТО. Украинские
военные не открывали ответного огня в зоне АТО Фото: Прес-центр
штабу АТО / Facebook "На Приазовье боевики провоцировали украинских
военных на боевое противостояние у Павлополя. Сначала враг вел
огонь из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового
оружия, а затем усилил давление – и выпустил пять 82-мм мин и
совершил обстрелы из гранатометов. Кроме того, в пригороде
Красногоровки соперник нарушил перемирие из стрелкового
оружия", – сообщили украинские военные.На других участках
обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.
https://www.facebook.com/ato.news/posts/1801970619813736
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014
года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и
пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и
Луганской областей.В 00.00 23 декабря в зоне конфликта было
объявлено новогодне-рождественское перемирие. 24 декабря, согласно
сообщениям украинских военных, боевики нарушили договоренности
и открыли огонь.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие,
но ни разу не удалось добиться его полного соблюдения.
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