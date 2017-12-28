Оккупанты в Донецкой области применяли вооружение БМП, гранатометы, минометы и пулеметы, сообщили в пресс-центре штаба АТО. Украинские военные не открывали ответного огня в зоне АТО Фото: Прес-центр штабу АТО / Facebook "На Приазовье боевики провоцировали украинских военных на боевое противостояние у Павлополя. Сначала враг вел огонь из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а затем усилил давление – и выпустил пять 82-мм мин и совершил обстрелы из гранатометов. Кроме того, в пригороде Красногоровки соперник нарушил перемирие из стрелкового оружия", – сообщили украинские военные.На других участках обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали. https://www.facebook.com/ato.news/posts/1801970619813736 Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.В 00.00 23 декабря в зоне конфликта было объявлено новогодне-рождественское перемирие. 24 декабря, согласно сообщениям украинских военных, боевики нарушили договоренности и открыли огонь.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его полного соблюдения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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