|Еще один украинский банк принял решение о добровольном прекращении деятельности
|28.12.2017 18:38
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Банк "Кредит Оптима Банк" принял решение о добровольном прекращении банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины, передает
"Национальный банк Украины решениями Правления от 28.12.2017 №855-рш отозвал банковскую и генеральную лицензии на осуществление валютных операций в ПАО "Оптима Банк". Этот банк принял решение о добровольном прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица", - говорится в сообщении .
Указано, что это уже четвертый банк, который принял такое решение. Национальный банк по аналогичной процедурой уже отозвал лицензии у ПАО "КБ "Финансовый партнер", ПАО "Апекс-Банк" и ПАО "Промышленно-финансовый банк".
Напомним, НБУ принял решение о ликвидации "Родовид Банка".
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