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Зеленский пообещал провести референдум по рынку земли
11.11.2019 16:33
Зеленский рассказал, почему земля не принадлежит гражданам Украины
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
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