Все средства, которые "Ощадбанк" должен был перечислить в бюджет в рамках спецконфискации, находятся на счетах Госказначейства, подозрения в незаконном списании не имеют никаких оснований, заявили в банке. В "Ощадбанке" назвали абсурдной ситуацию, когда госбанк перечисляет в бюджет средства во исполнение приговора суда, а затем "становится объектом преследования со стороны государства" Фото: Ощадбанк / Facebook "Все средства по спецконфискации находятся на счетах Госказначейства. Любые обвинения в "незаконном списании" не имеют никаких оснований", – отметили в "Ощадбанке".В заявлении подчеркивается, что сотрудники банка действовали в соответствии с требованиями действующего законодательства.Отмечается, что "Ощадбанк" получил вступивший в силу приговор Краматорского городского суда Донецкой области от 28 марта 2017 года о спецконфискации и не мог его не выполнить. "Мы считаем безосновательными обвинения в адрес должностных лиц "Ощадбанка", готовы сотрудничать со следствием и предоставить все необходимые документы для юридического подтверждения законности своих действий. Соответствующая информация по этому делу часто предоставлялась по запросу ГПУ и НАБУ", – заявили в банке.В "Ощадбанке" назвали абсурдной ситуацию, когда госбанк перечисляет в госбюджет средства во исполнение приговора суда, а затем "становится объектом преследования со стороны государства"."Такие безосновательные обвинения, длительные следственные действия и спекуляции на эту тему в информационном поле наносят значительный убыток деловой репутации как собственно государственного банка, так и системе госуправления", – говорится в заявлении.В марте 2017 года Краматорский городской суд Донецкой области принял решение о конфискации $1,5 млрд окружения Януковича. По данным генпрокурора Юрия Луценко, заблокированные средства хранились в виде денег и ценных бумаг.28 апреля Луценко сообщил, что "Ощадбанк" завершил процедуру перечисления в Государственное казначейство конфискованных средств. Президент Украины Петр Порошенко отметил, что эти деньги пойдут в первую очередь на укрепление армии.Вчера агентство "Українські новини" написало, что НАБУ провело выемку документов в "Ощадбанке" в рамках трех уголовных производств о спецконфискации.Из постановления Соломенского райсуда Киева от 6 декабря 2017 года следует, что НАБУ проводит досудебное расследование относительно возможной растраты главой правления "Ощадбанка" Андреем Пышным и его подчиненными вверенного им имущества путем списания $20,98 млн со счетов Opalcore Ltd в этом банке. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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