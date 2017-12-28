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В "Ощадбанке" назвали безосновательными подозрения НАБУ по делу о спецконфискации
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28.12.2017 18:40
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Все средства, которые "Ощадбанк" должен был перечислить в бюджет в
рамках спецконфискации, находятся на счетах Госказначейства,
подозрения в незаконном списании не имеют никаких оснований,
заявили в банке. В "Ощадбанке" назвали абсурдной ситуацию, когда
госбанк перечисляет в бюджет средства во исполнение приговора суда,
а затем "становится объектом преследования со стороны государства"
Фото: Ощадбанк / Facebook "Все средства по спецконфискации
находятся на счетах Госказначейства. Любые обвинения в "незаконном
списании" не имеют никаких оснований", – отметили в
"Ощадбанке".В заявлении подчеркивается, что сотрудники
банка действовали в соответствии с требованиями действующего
законодательства.Отмечается, что "Ощадбанк" получил вступивший в
силу приговор Краматорского городского суда Донецкой области от 28
марта 2017 года о спецконфискации и не мог его не
выполнить. "Мы считаем безосновательными обвинения в адрес
должностных лиц "Ощадбанка", готовы сотрудничать со следствием и
предоставить все необходимые документы для юридического
подтверждения законности своих действий. Соответствующая информация
по этому делу часто предоставлялась по запросу ГПУ и НАБУ", –
заявили в банке.В "Ощадбанке" назвали абсурдной ситуацию, когда
госбанк перечисляет в госбюджет средства во исполнение приговора
суда, а затем "становится объектом преследования со стороны
государства"."Такие безосновательные обвинения, длительные
следственные действия и спекуляции на эту тему в информационном
поле наносят значительный убыток деловой репутации как собственно
государственного банка, так и системе госуправления", –
говорится в заявлении.В марте 2017 года Краматорский городской суд
Донецкой области принял решение о конфискации $1,5
млрд окружения Януковича. По данным генпрокурора Юрия
Луценко, заблокированные средства хранились в виде денег
и ценных бумаг.28 апреля Луценко сообщил, что "Ощадбанк"
завершил процедуру перечисления в Государственное казначейство
конфискованных средств. Президент Украины Петр Порошенко отметил,
что эти деньги пойдут в первую очередь на укрепление
армии.Вчера агентство "Українські новини" написало, что
НАБУ провело выемку документов в "Ощадбанке" в рамках
трех уголовных производств о спецконфискации.Из постановления
Соломенского райсуда Киева от 6 декабря 2017 года следует,
что НАБУ проводит досудебное расследование относительно
возможной растраты главой правления "Ощадбанка" Андреем Пышным и
его подчиненными вверенного им имущества путем списания $20,98 млн
со счетов Opalcore Ltd в этом банке.
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