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Цена вопроса о подорожании электроэнергии – более 20 млрд грн. Из них где-то 11 млрд грн уйдут компании ДТЭК Ахметова – экономист Герус
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28.12.2017 18:40
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С малого и среднего бизнеса Украины решили собрать деньги и отдать
их бизнесмену Ринату Ахметову, заявил изданию "ГОРДОН" экономист
Андрей Герус, комментируя решение Национальной комиссии,
осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и
коммунальных услуг, о повышении оптовой рыночной цены на
электроэнергию в Украине в 2018 году. Герус: Тарифы у нас сейчас
будут выше, чем в странах ЕС Фото: Andriy Gerus / Facebook "Вся
оплата за электроэнергию у нас распределяется так: 30% платит
население, а 70% – небытовые потребители. Это малый, средний и
крупный бизнес, а также бюджетные организации. Я думаю, повышение
тарифов на электричество ляжет на плечи небытовых потребителей,
чтобы спрятать его от населения. То есть это политический момент.
Повышение будет происходить в два этапа: 1 января и 1 апреля. Что
это значит? В стоимости всех товаров и услуг будут учтены новые
тарифы на электричество. Таким образом, можно сказать, что
подорожание электроэнергии приведет к росту цен на товары и услуги.
Как следствие – инфляция. В любом случае за повышение тарифов
заплатит конечный потребитель", – отметил экономист.По его
мнению, больше половины денег, вырученных после повышения тарифов
на электроэнергию, получит компания ДТЭК бизнесмена Рината
Ахметова."Цена вопроса о подорожании электроэнергии – более 20
млрд грн. Из них где-то 11 млрд грн уйдут компании ДТЭК, добывающей
85% украинского угля. Теперь они в свой уголь будут закладывать
тарифы на 26% выше. По сути, с малого и среднего бизнеса решили
собрать деньги и отдать их Ахметову. И тарифы у нас сейчас будут
выше, чем в странах ЕС", – подчеркнул Герус.Последний раз
тарифы на электроэнергию в Украине повышались 1 апреля 2017
года на 2,9%.Верховная Рада Украины в июле 2015 года приняла
закон, которым запрещается устанавливать тарифы на
жилищно-коммунальные услуги ниже экономически обоснованных. В
частности, стоимость электроэнергии для населения выросла в
3,5 раза за последние два года.
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