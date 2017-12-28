С малого и среднего бизнеса Украины решили собрать деньги и отдать их бизнесмену Ринату Ахметову, заявил изданию "ГОРДОН" экономист Андрей Герус, комментируя решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, о повышении оптовой рыночной цены на электроэнергию в Украине в 2018 году. Герус: Тарифы у нас сейчас будут выше, чем в странах ЕС Фото: Andriy Gerus / Facebook "Вся оплата за электроэнергию у нас распределяется так: 30% платит население, а 70% – небытовые потребители. Это малый, средний и крупный бизнес, а также бюджетные организации. Я думаю, повышение тарифов на электричество ляжет на плечи небытовых потребителей, чтобы спрятать его от населения. То есть это политический момент. Повышение будет происходить в два этапа: 1 января и 1 апреля. Что это значит? В стоимости всех товаров и услуг будут учтены новые тарифы на электричество. Таким образом, можно сказать, что подорожание электроэнергии приведет к росту цен на товары и услуги. Как следствие – инфляция. В любом случае за повышение тарифов заплатит конечный потребитель", – отметил экономист.По его мнению, больше половины денег, вырученных после повышения тарифов на электроэнергию, получит компания ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова."Цена вопроса о подорожании электроэнергии – более 20 млрд грн. Из них где-то 11 млрд грн уйдут компании ДТЭК, добывающей 85% украинского угля. Теперь они в свой уголь будут закладывать тарифы на 26% выше. По сути, с малого и среднего бизнеса решили собрать деньги и отдать их Ахметову. И тарифы у нас сейчас будут выше, чем в странах ЕС", – подчеркнул Герус.Последний раз тарифы на электроэнергию в Украине повышались 1 апреля 2017 года на 2,9%.Верховная Рада Украины в июле 2015 года приняла закон, которым запрещается устанавливать тарифы на жилищно-коммунальные услуги ниже экономически обоснованных. В частности, стоимость электроэнергии для населения выросла в 3,5 раза за последние два года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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