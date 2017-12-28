Кабинет министров Украины подготовил проект постановления, по которому всем освобожденным из плена боевиков на Донбассе выплатят по 100 тысяч гривен от государства. Об этом сообщил глава Министерства социальной политики Украины Андрей Рева в четверг, 28 декабря, передает РБК-Украина .

"Наше предложение в том, чтобы дать каждому из тех, кого вчера освободили по 100 тысяч гривен", - сказал он.

Помимо этого, он подчеркнул, что всем заложникам, которые были официально трудоустроены до того, как попали в плен на Донбасс, зачислят трудовой стаж.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила, что уже в ближайшее время может состояться новый этап переговоров по обмену пленными .

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