Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, при каких условиях будет открыт рынок земли и, в частности, разрешена ее продажа иностранцам. Об этом говорится в видеообращении президента, сообщает bigmir.net.

“Дорогие украинцы, я расскажу вам об одном из самых больших обманов, который посеяли в сознании людей и который даже закреплен в Конституции. Это статья Конституции о том, что земля является объектом права собственности украинского народа“ – начал президент.

“А вас не удивляет то, что старые политики начали заботиться о народе. А вероятно вопрос в другом? Возможно они лоббируют чьи-то интересы“?

“Почему это обман? Потому что сегодня, как и во все предыдущие годы украинцы на самом деле не являются полноценными собственниками своей земли. Государство не дало им такой возможности. Не создало условий для того, чтобы простой украинец мог развивать хозяйство на своей земле. Украинцы не могут продавать или покупать земли сельскохозяйственного назначения. Украинцы лишены этого права также, как и граждане Северной Кореи, Таджикистана, Венесуэлы, Кубы“ – продолжил он.

“Между первым и вторым чтением в действующий проект Закона будут внесены правки, в соответствии с которыми право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и компании, основанные украинцами. Иностранцам такое право будет предоставлено только при согласии народа Украины на всеукраинском референдуме“ - подытожил президент.





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