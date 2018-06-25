Прокурору местной прокуратуры №10 города Киева объявлено о подозрении. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Украины, передает .

“В период февраль-апрель 2018 года подозреваемый требовал 5 тыс. долларов США и получил часть неправомерной выгоды в сумме 1,5 тыс. долларов США за содействие в решении вопроса о назначении наказания не связанного с реальным лишением свободы. Кроме того, по результатам проведенных обысков установлено, что указанный прокурор хранил по месту своего постоянного проживания боеприпасы без предусмотренного законом разрешения”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, осуществляет Генеральная инспекция ГПУ.

Установлено, что чиновник получил от подозреваемого в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины, часть неправомерной выгоды в сумме 1,5 тысяч долларов США.

Указанном прокурору местной прокуратуры 22.06.2018 сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 368 УК Украины. В настоящее время досудебное расследование продолжается, решается вопрос о применении мер обеспечения уголовного производства.

Ранее в Черкасской области прокурор и адвокат попались на взятке 8 тысяч долларов.

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