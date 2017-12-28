Ролик Алексея Навального, российского оппозиционера, в котором политик призвал всех сознательных граждан выйти на забастовку против выборов президента 28 января 2018, было заблокировано уже через полдня после его опубликования.

Как передает "ТСН", никаких объяснений по этому поводу на странице, где размещено видео, нет,передает со ссылкой на .

Сейчас сам же Навальный заявил, что разбирается в ситуации.

отказала Алексею Навальному в регистрации кандидатом на президентских выборах в .

провела заседание по данному вопросу в понедельник 25 декабря. Оппозиционеру и его инициативной группе отказали в участии в выборах из-за непогашенных судимостей Навального.

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