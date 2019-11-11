Об этом сообщает Религиозно-информационная служба Украины.

"Соответствующее решение было принято на заседании 11 ноября, несмотря на давление со стороны сторонников владыки Филарета, которые штурмовали суд, разбили двери, мебель и подрались с правоохранителями. Суд решил отменить предыдущее постановление об обеспечении иска, т.е. полностью встал на сторону Министерства культуры и Православной церкви Украины", - говорится в сообщении.

Ранее УПЦ КП анонсировала "мирную акцию протеста" против судебных решений в попытке ликвидации Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата.

Как сообщал Укринформ, в сентябре этого года Окружной административный суд Киева вынес решение об обеспечении иска Киевского Патриархата к Министерству культуры, запретив любые регистрационные действия в отношении имущества УПЦ КП.

В декабре 2018 года на объединительном церковном Соборе было решено ликвидировать УПЦ КП, создать ПЦУ и избрать ее предстоятелем митрополита Епифания. На Соборе в состав вновь образованной церкви вошли Украинская православная церковь Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь и отдельные епископы УПЦ Московского патриархата. Тогда же Филарет подписал постановление о ликвидации УПЦ КП.

В начале января 2019 года вновь образованная Православная церковь Украины получила Томос об автокефалии от Вселенского патриарха.

14 мая Почетный патриарх Филарет обнародовал обращение, в котором объявил, что Киевский патриархат продолжает существовать, а он сам остается действующим патриархом.

ПЦУ на заседании Синода 24 мая выразила полную поддержку предстоятелю, митрополиту Епифанию.

29 мая предстоятель ПЦУ издал приказ, согласно которому документы от имени религиозного объединения "Украинская православная церковь Киевского патриархата", изданные после 30 января 2019 года, являются недействительными.

20 июня прежний предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что созванный им "поместный собор" отменил решение о ликвидации УПЦ КП и возобновил ее деятельность.

24 июня Священный синод Православной церкви Украины принял решение подчинить ПЦУ все приходы и монастыри Киевского патриархата.

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