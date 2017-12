(function() { var w = window, d = document, protocol =/https/i.test(w.location.protocol) ? 'https:' : 'http:', aml = typeof admixerML !== 'undefined' ? admixerML : { }; aml.fn = aml.fn || []; aml.invPath = aml.invPath || (protocol + '//inv-nets.admixer.net/'); aml.cdnPath = aml.cdnPath || (protocol + '//cdn.admixer.net/'); if (!w.admixerML) { var lodash = document.createElement('script'); lodash.id = 'amlScript'; lodash.async = true; lodash.type = 'text/javascript'; lodash.src = aml.cdnPath + 'scripts3/loader2.js'; var node = d.getElementsByTagName('script')[0]; node.parentNode.insertBefore(lodash, node); w.admixerML = aml; } })(); var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-22026157-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); admixerML.fn.push(function() { admixerML.defineSlot({z: 'caaf8ac6-67ed-488d-b87c-12aca1092614', ph: 'admixer_caaf8ac667ed488db87c12aca1092614_zone_10389_sect_52_site_52', i: 'inv-nets'}); admixerML.singleRequest(); }); admixerML.fn.push(function() { admixerML.display('admixer_caaf8ac667ed488db87c12aca1092614_zone_10389_sect_52_site_52'); }); admixerML.fn.push(function() { admixerML.defineSlot({z: '4ff17246-e616-4725-994a-4e22de49f942', ph: 'admixer_4ff17246e6164725994a4e22de49f942_zone_15488_sect_52_site_52', i: 'inv-nets'}); admixerML.singleRequest(); }); admixerML.fn.push(function() { admixerML.display('admixer_4ff17246e6164725994a4e22de49f942_zone_15488_sect_52_site_52'); }); Регистрация | Вход | Facebook login USD: 27,95 0,0039 EUR: 33,24 0,1220 Об агентстве RSS Украинские Национальные Новости информационное агентство Осведомленность граждан объединяет страну четверг, 28 декабря 2017 18:44 Украинские Национальные Новости Осведомленность граждан объединяет страну Главная

Новости

Анонсы Эксклюзивные новости

Политика

Экономика

Киев

Общество

Здоровье

Криминал

Новости Мира

Технологии

Спорт

Культура

Мультимедиа

Происшествия Получить тестовый доступ Эксклюзивные новости СБУ в течение года открыла 153 уголовных производства по терактам Продуктовая нацбезопасность в условиях глобальной конкуренции: ВР придумала, как защитить производителя

В КГГА рассказали, какое "пиротехническое шоу" ждет киевлян в новогоднюю ночь

знаток пояснил, почему “мишенью” АМКУ постоянно становятся одни и те же операторы рынка топлива

СБУ еще не определила дату допроса Саакашвили

Украинцев нет между пострадавших при взрыве в магазине Петербурга

На завершение строительных работ в "Охматдете" понадобится 16-18 месяцев - Гройсман

Гройсман прибыл осмотреть новый корпус больницы "Охматдет"

МККК: большинство удерживаемых по обе стороны линии соприкосновения в удовлетворительном состоянии

Убийство журналиста Веремия: суд еще не предоставил ГПУ полный текст приговора Крысина

знаток рассказал, как ЕС использует Украину Показать еще $(document).ready(function() { exclusive_label_open = 'Показать еще'; exclusive_label_close = 'Свернуть'; $('.b-exclusive-news-more li:gt(4)').hide(); $('#a-show-more-exclusive-top').on('click', function(event){ if($(this).hasClass('close')) { $('.b-exclusive-news-more li:gt(4)').hide('slide'); $(this).removeClass('close'); $(this).html(exclusive_label_open); } else { $('.b-exclusive-news-more li:gt(4)').show('slide'); $(this).addClass('close'); $(this).html(exclusive_label_close); } return false; }); }); Стрим наш сайт

Фото

Видео

X-files Публикации RSS Общество Победительница лотереи "Мегалот" рассказала, на что потратит 5,5 млн грн Вторник, 26 декабря 2017, 11:24 • Ирина Макаренко

Экономика Экспорт Украины: иллюзия открытых границ с ЕС Пятница, 22 декабря 2017, 16:16 • Ирина Макаренко

Политика Минфин VS ГПУ: Данылюк требует отставки Луценко Четверг, 21 декабря 2017, 17:34 • Петро Ивасюк /* */ Погода Погода в Киеве влажность: давление: ветер: Погода в Луганске Погода в Запорожье Загрузка... Новости: Мультимедиа Вернуться к списку RSS Архив /* 1 ? url_parts[1] : ''; var target = '/ru/news/media'; if (target) { target += '/' + dat[0] + '/' + dat[1] + '/' + dat[2]; } if (target && (target != url)) { window.location.href = target; } return false; } }); } $(document).ready(function(){ $.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional['ru']); setupCalendar(); }); /*]]> */ Четверг, 28 декабря 2017, 18:06 • Алёна Мазуренко Версия для печати NASA опубликовало снимки зимнего Марса фотогалерея /* */ Американское аэрокосмическое агентство NASA опубликовало фотографии зимнего Марса, сделанные с автоматической межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter, передает В агентстве сообщили, что снижение температуры трансформирует внешний вид планеты. Так, углекислый газ из атмосферы превращается в сухой лед, который охватывает марсианскую поверхность и образует различные узоры. С приходом "весны" сухой лед начинает трескаться и испаряться, после чего поверхность красной планеты снова меняет свой облик. Однако на Южном полюсе Марса температура остается низкой, следовательно "зима" в этом районе планеты продолжается весь год. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



видео видео сводки новости декабря марса унн опубликовало Теги: мультимедиа