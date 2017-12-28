Исследователи из Портсмутского университета в Британии выяснили, что в декабре мужчины погибают и пропадают без вести чаще, чем в любой другой месяц. Об этом сообщается в отчете университета.

Начиная с декабря, и по февраль мужчины отправляются на вечеринки, с которых не возвращаются. Ученые изучили 96 случаев, произошедших в течение 2010-2015 годов, в которых мужчины в возрасте от 16 до 62 лет пропадали без вести, а позже обнаруживали их трупы. Выяснилось, что в декабре произошло 22% подобных инцидентов, а только за зиму исчезло 53% мужчин от общего количества пропавших. С марта по ноябрь число пропавших резко уменьшалось - до 2-7% в месяц.

Отмечается, что между пропавших в декабре шестеро человек отмечали Рождество на работе с коллегами. Еще пятеро пропали в канун Нового года либо в первые часы 1 января, 74% замечали в ночных клубах, барах, пабах незадолго до исчезновения.

"Всем нам известно, что можно и нельзя делать в это время года. Но, например, выставить себя дураком на корпоративе не страшно. Куда важнее добраться домой в целости и убедиться, что твоим друзьям это тоже удалось", - сказал один из авторов исследования Геофф Ньюисс.

Также сообщается, что расстояние, на котором находили тело от места, где пропавшего видели в последний раз, колебалось от 27 метров до 88 километров. В большинстве случаев (85%) оно составляло приблизительно пять километров.

Самыми опасными оказались маршруты, расположенные около водоемов, так как 89% тел обнаруживали в реках и озерах. Практически все погибшие в воде мужчины утонули, только в 2% причиной стало переохлаждение, в 5% - падение.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Ренийском районе Одесской области в поле были обнаружены два трупа .

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