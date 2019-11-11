Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Центра Разумкова, опубликованные в понедельник, 11 ноября.

Среди опрошенных 37,5% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении (в сентябре так считали 57%, в октябре - 45%), 35% - что события развиваются в неправильном направлении (в сентябре - 17%, в октябре - 29%).

"Так, доля тех, кто считает, что события в Украине развиваются в правильном направлении, сравнялась с долей тех, кто придерживается противоположной точки зрения", - говорится в результатах исследования.

Оценивая, как изменилась ситуация в стране в целом по сравнению с началом 2019 года, 48% респондентов считают, что она не изменилась, 26% - что общая ситуация в стране ухудшилась, а 15% - что улучшилась. Оценивая изменения в различных сферах общественной жизни за этот период, чаще только респонденты считают, что ситуация не изменилась (исключение составляет уровень цен и тарифов, где чаще только отмечается ухудшение ситуации).

Улучшение на статистически значимом уровне чаще, чем ухудшение, отмечается респондентами в следующих сферах: уровень свободы слова (на улучшение указывают 20% опрошенных, ухудшение - 14%), уровень демократии (соответственно 17% и 14%), обороноспособность страны (соответственно 19% и 16%), международный имидж Украины (соответственно 25% и 22%).

Сферы, в которых ухудшение отмечается на статистически значимом уровне чаще, чем улучшение: уровень цен и тарифов (на ухудшение указывают 50% респондентов, тогда как на улучшение - только 5%), здравоохранение (соответственно 31% и 6,5%), социальная защита (соответственно 28% и 7%), уровень семьи (соответственно 27% и 8%), оплата труда (соответственно 24% и 5%), уверенность граждан в завтрашнем дне (соответственно 31% и 14%), уровень стабильности (соответственно 28% и 12%), экономическое положение страны (соответственно 23,5% и 9%), ситуация с преступностью (соответственно 22% и 7%), пенсионное обеспечение (соответственно 21% и 6%), образование (соответственно 19% и 6%), соблюдение законности государственными служащими (соответственно 17% и 13%), положение русскоязычного населения (соответственно 11% и 7%).

По сравнению с предыдущими месяцами уменьшилась доля тех, кто придерживается мнения, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет (в сентябре такие составляли 41%, в октябре - 34%, а по данным последнего опроса - 29%), а доли тех, кто считает, что страна способна их преодолеть в более отдаленной перспективе, составляет соответственно 40%, 43,5% и 46%, а тех, что не способна их преодолеть соответственно 6%, 10% и 11,5%.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 1 по 7 ноября между 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины (за исключением оккупированных Крыма и территорий Донецкой и Луганской областей) по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая ошибка выборки не превышает 2,3%.

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