В рамках обмена заложниками из плена террористов «ДНР» был освобожден воин 56-й бригады Владимир Гизун, которого не было в списках на обмен.

Об этом в Facebook сообщила волонтер Наталья Попова, информирует еizvestia.com.

По ее словам военный находился в плену террористов более двух лет. Об освобождении Гизуна стало известно в последний момент.

«Ночью перед обменом в камеру зашли «ордловцы» и сказали: «Готовься на завтра!». Спрашиваю у Вовы: «Как так могло случиться?». Отвечает: «Молился Господу… Молился Николаю Угоднику… Просил чудо», – рассказала Попова.

Она добавила, что Гизун вместе с другими военными был доставлен в Киевский военный госпиталь.

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