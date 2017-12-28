Рассмотрение иска российского оппозиционера Алексея Навального, который просит высший суд РФ признать незаконным постановление Центризбиркома РФ о недопуске его к выборам президента России, назначено на утро 30 декабря, сообщил адвокат Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. 25 декабря ЦИК РФ отказался зарегистрировать Навального кандидатом в президенты РФ Фото: EPA По его словам, административный иск о защите избирательных прав и признании незаконным постановления ЦИК подали сегодня. Рассмотрение назначено на 11:00 30 декабря.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года.Навальный объявил о решении участвовать в выборах президента в декабре 2016 года. Он сказал, что идет на выборы "с программой о том, как сделать Россию справедливой и современной". Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова говорила, что оппозиционер может принять участие в выборах президента 2018 года, только если с него снимут судимости или изменят законодательство.8 февраля 2017 года при повторном рассмотрении дела о хищении в отдельно крупном размере в компании "Кировлес" Ленинский районный суд города Кирова признал Навального виновным и приговорил его к пяти годам лишения свободы условно, назначив ему штраф в размере 500 тыс. руб. Политик заявил, что Европейский суд по правам человека признавал приговор по делу "Кировлеса" сфальсифицированным.25 декабря ЦИК принял решение об отказе в его регистрации.Навальный в ответ разместил в интернете видеообращение, в котором объявил о "забастовке избирателей" в связи с отказом ЦИК РФ допускать его на выборы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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