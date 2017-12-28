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Навальный обжаловал отказ ЦИК РФ допустить его к выборам президента
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28.12.2017 18:48
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Рассмотрение иска российского оппозиционера Алексея Навального,
который просит высший суд РФ признать незаконным постановление
Центризбиркома РФ о недопуске его к выборам президента России,
назначено на утро 30 декабря, сообщил адвокат Фонда борьбы с
коррупцией Иван Жданов. 25 декабря ЦИК РФ отказался
зарегистрировать Навального кандидатом в президенты РФ Фото:
EPA По его словам, административный иск о защите избирательных прав
и признании незаконным постановления ЦИК подали сегодня.
Рассмотрение назначено на 11:00 30 декабря.Президентские
выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года.Навальный объявил
о решении участвовать в выборах президента в декабре 2016
года. Он сказал, что идет на выборы "с программой о том, как
сделать Россию справедливой и современной". Глава Центризбиркома РФ
Элла Памфилова говорила, что оппозиционер может принять
участие в выборах президента 2018 года, только если с него
снимут судимости или изменят законодательство.8 февраля 2017 года
при повторном рассмотрении дела о хищении в отдельно крупном
размере в компании "Кировлес" Ленинский районный суд города
Кирова признал Навального виновным и приговорил его к
пяти годам лишения свободы условно, назначив ему штраф в размере
500 тыс. руб. Политик заявил, что Европейский суд по правам
человека признавал приговор по делу "Кировлеса"
сфальсифицированным.25 декабря ЦИК принял решение об отказе в
его регистрации.Навальный в ответ разместил в интернете
видеообращение, в котором объявил о "забастовке избирателей" в
связи с отказом ЦИК РФ допускать его на выборы.
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