11 ноября завершилась практическая фаза разведения сил и средств на линии разграничения у населенного пункта Богдановка и Петровское Донецкой области.

Разведение должно было просходить зеркально на расстояние 1 км от линии разграничения.

Пресс-центр ООС сообщил, что в воскресенье минно-взрывные травмы в результате обстрелов получили четверо военнослужащих Объединенных сил, однако не указал, где и как это произошло.

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