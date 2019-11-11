|Разведение войск у Петровского завершилось
|11.11.2019 17:50
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11 ноября завершилась практическая фаза разведения сил и средств на линии разграничения у населенного пункта Богдановка и Петровское Донецкой области.(function() })();
Разведение должно было просходить зеркально на расстояние 1 км от линии разграничения.
Пресс-центр ООС сообщил, что в воскресенье минно-взрывные травмы в результате обстрелов получили четверо военнослужащих Объединенных сил, однако не указал, где и как это произошло.
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