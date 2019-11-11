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Зеленский назначил главу Кировоградской ОГА
11.11.2019 18:05
Зеленский назначил Андрея Балоня главой Кировоградской ОГА Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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