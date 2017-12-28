|Америка и Канада меняют облик украинской армии, - СМИ
|28.12.2017 18:55
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Уже более двух лет канадские и американские инструкторы работают с украинскими военными, пытаясь помочь Киеву реформировать свою армию, говорится в материале французского издания.
Иностранные специалисты отмечают успехи своих подопечных и
хвалят за желание учиться. По мнению украинцев, опыт западных
коллег поможет им отойти от устаревших советских устоев.
«Первое отделение, сюда, строиться! Второе ― туда. Переводчики, поехали», ― командует старший сержант 45-й пехотной бригады Национальной гвардии штата Оклахома Джефф Леггетт. Тем временем его подопечные «нейтрализуют противника» в доме, «странным образом напоминающем о Донбассе», хотя он и находится более чем в тысяче километров отсюда.
«Здесь все, чтобы учиться. Завтра снова будут учения, два раза, три раза. В реальных условиях», ― говорит Леггетт бойцам. Затем американец вместе со своими коллегами, другими инструкторами, удаляется в Международный центр миротворчества и безопасности, расположенный в городе Яворов. Это единственная украинская военная база, открытая для сил НАТО не только в период учений Rapid Trident, но и в течение только года ― в рамках сотрудничества, нацеленного на переподготовку армии Киева.
Как отмечает издание, многие солдаты здесь не понаслышке знакомы с войной в Донбассе. К примеру, 25-летний Сергей из 72-й механизированной бригады участвовал в боях у Славянска и Дебальцево. «Учиться никогда не поздно. Нам еще многое предстоит сделать, чтобы выйти на уровень американцев. В особенности, конечно, нам нужны новые офицеры», ― объясняет украинец.
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Менее чем за три года у 200 американских и 250 канадских специалистов, расквартированных в Яворове, появились собственные районы с отдельными столовыми, тренажерными залами и жильем.
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«В 2015 году украинцы попросили помощи — и канадцы первыми сказали им да. Это уже пятая смена. Здесь уже побывало порядка тысячи канадских военных. Перед нами поставили задачу разработать программу подготовки для унтер-офицерского состава украинской армии», ― объясняет помощник командующего 2-й Канадской механизированной бригады майор Джефф Дэй.
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По словам майора, сегодня Украине приходится иметь дело с гибридной войной, и долг иностранных инструкторов ― поделиться опытом, который они получили в Афганистане.
«Большая часть наших подопечных и сами имеют военный опыт. Это профессиональные военные, компетентные и стремящиеся к обучению. Они очень хотят учиться, потому что некоторые собственными глазами видели, как умирают их сослуживцы», ― комментирует канадский сержант Рауль Захара.
По российской традиции все решения идут от офицеров свыше, в то время как в Канаде высоко ценится личная инициатива непосредственно на поле боя, подчёркивает Захара. «Ну а пока в ближайшие 10—15 лет они не готовы к вступлению в НАТО».
22-летний Олег называет канадцев, которые питаются куда лучше и носят бронежилеты в три раза легче украинских, «офигенными парнями». В конце концов, главное ― менталитет. А лейтенант Виталий Илык, служивший в элитной 36-й отдельной бригаде морской пехоты, обеспечивающей оборону Мариуполя, признаётся: «Очень интересно смотреть, как американцы организовывают свою работу, отношения с подчиненными, с каким энтузиазмом берутся за дело. Здесь наша военная традиция советского происхождения абсолютно не к месту. По сути, в Красной армии не было званий, которые выступали бы посредниками между высоким руководством и непосредственно солдатами, — отсюда алкоголизм и прочие пороки. Сегодня мы хотим изменить модель и перестать пытаться прогнуть человека под систему».
Le Figaro обращает внимание, что американцы, по большей части, ограничиваются комментариями о подготовке, а вот украинцы идут дальше и говорят о «победе в войне». Впрочем, гибридная война доставила им немало хлопот.
Но, как признают американцы, украинцы прогрессируют. «Менее чем за год я увидела значительное улучшение их уровня подготовки. Их инструкторы и унтер-офицеры настроены более серьезно. Их руководство начинает видеть интерес в том, чтобы направлять сюда лучших солдат. Прекрасно,что они занимаются всеми этими преобразованиями, пока сражаются в настоящей войне», ㄧ заявила офицер связи 45-й пехотной бригады Национальной гвардии штата Оклахома Кайла Кристофер.