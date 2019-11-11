Об этом заявил Стефанчук на заседании Согласительного совета парламента в понедельник, сообщает корреспондент Укринформа.

"У нас эта неделя, согласно предварительному проекту повестки дня, очень насыщенная, но как представитель Президента Украины я просил бы все-таки изыскать возможность на этой неделе - это и просьба к комитетам, где нужно поработать, - внести в повестку дня вопросы, связанные с демонополизацией спиртовой отрасли (№2300), с ответственностью за незаконную добычу янтаря, определиться относительно вопросов, связанных с легализацией игорного бизнеса, и те проекты, которые мы обещали нашим избирателям, - это вопрос деофшоризации (№№ 1209 и 1210) также изыскать возможность их внести в эту повестку дня, чтобы мы имели возможность оперативно отреагировать на запросы общества и помочь не только правильно распределять бюджет, но и создать новые направления по его наполнению", - сказал Стефанчук.

Он также сообщил, что часть "Слуга народа" активно работает над завершением блока проектов законов, касающихся народовластия.

"Вы знаете, это было основное обещание Президента Украины. Мы вышли где-то на семь-восемь законопроектов, начиная от всеукраинского референдума, местного референдума, электронных петиций, народных законодательных инициатив, народного вето на законы и тому подобное. Я думаю, в ближайшее время они будут внесены в зал", - спрогнозировал Стефанчук.

По его словам, также завершается работа относительно изменений в Конституцию Украины, которые касаются децентрализации власти, и над отдельной инициативой, которая часто обсуждалась с народными депутатами всех фракций, - это изменения в порядок, чтобы оптимизировать именно сессионную работу.

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