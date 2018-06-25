Рекордсмен Эссам эль-Хадари парировал 11-метровый в матче сборной
Египта против Саудовской Аравии, но его команда уступила 1:2.
Вратарь-рекордсмен пропустил два мяча и парировал пенальти Фото:
ЕРА На 22-й минуте команда эль-Хадари повела в счете, забил
Мохаммед Салах.Через 19 минут арбитр назначил пенальти в ворота
египтян, но ветеран парировал удар Фахада аль-Муваллада.В
компенсированное время первого тайма после долгого просмотра
видеоповтора судья вновь поставил 11-метровый в пользу Саудовской
Аравии. Салман Фарадж был точен – 1:1.На 95-й минуте саудовцы
вырвали победу. Отличился Салем ад-Даусари.Матч группы А,
состоявшийся в Волгограде, не имел турнирного значения. Оба
соперника досрочно выбыли из борьбы за плей-офф.Итоговое положение
команд в группе:1. Уругвай – 9 очков.2. Россия – 6 очков.3.
Саудовская Аравия – 3 очка.4. Египет – 0 очков.До сегодняшнего дня
старейшим футболистом, принявшим участие в матче чемпионата мира,
был колумбийский голкипер Фарид Мондрагон. 24 июня 2014 года в
возрасте 43 лет и трех дней он провел на поле несколько минут в
игре против Японии.
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