Рекордсмен Эссам эль-Хадари парировал 11-метровый в матче сборной Египта против Саудовской Аравии, но его команда уступила 1:2. Вратарь-рекордсмен пропустил два мяча и парировал пенальти Фото: ЕРА На 22-й минуте команда эль-Хадари повела в счете, забил Мохаммед Салах.Через 19 минут арбитр назначил пенальти в ворота египтян, но ветеран парировал удар Фахада аль-Муваллада.В компенсированное время первого тайма после долгого просмотра видеоповтора судья вновь поставил 11-метровый в пользу Саудовской Аравии. Салман Фарадж был точен – 1:1.На 95-й минуте саудовцы вырвали победу. Отличился Салем ад-Даусари.Матч группы А, состоявшийся в Волгограде, не имел турнирного значения. Оба соперника досрочно выбыли из борьбы за плей-офф.Итоговое положение команд в группе:1. Уругвай – 9 очков.2. Россия – 6 очков.3. Саудовская Аравия – 3 очка.4. Египет – 0 очков.До сегодняшнего дня старейшим футболистом, принявшим участие в матче чемпионата мира, был колумбийский голкипер Фарид Мондрагон. 24 июня 2014 года в возрасте 43 лет и трех дней он провел на поле несколько минут в игре против Японии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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