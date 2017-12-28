Порошенко уверен в завершении реконструкции дороги Одесса-Рени в 2018 году

Реконструкция автомобильной дороги общего пользования государственного значения Одесса-Рени (М-15)завершится в 2018 году, заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с жителями с.Маяки Беляевского района Одесской области.

"Уверен, что в следующем году мы закончим строительство и ремонт последних 90 км дороги и получим путь на Румынию и большой транспортный коридор, который даст второе дыхание населенным пунктам, городам, селам, которые расположены вдоль дороги. Будут развиваться бизнес и туризм, экономика, производство", - сказал П.Порошенко.

Он отметил, что добиться этого результата удалось за счет реализации т.н. "дорожного эксперимента", по которому 50% средств от перевыполнения плана по поступлениям региональных таможен идет на ремонт дорог в соответствующем регионе.

При этом П.Порошенко отметил большую роль в проведенной работе по реконструкции автодороги Одесса-Рени областных властей.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко в сентябре 2015 года подписал закон №666-VIII "О внесении изменения в раздел IV "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины относительно эксперимента в Одесской, Волынской, Львовской и Черновицкой областях по финансовому обеспечению реконструкции, текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения". Законодательная инициатива разработана для обеспечения финансирования реконструкции ряда автомобильных дорог, в том числе Одесса-Рени.

Для этого предусматривается направление в специальные фонды соответствующих областных бюджетов в порядке, установленном Кабмином, 50% процентов от суммы перевыполнения ежемесячных индикативных показателей поступлений таможенных платежей, взимаемых при таможенном оформлении товаров на территориях в соответствии Одесской, Волынской и Львовской областей.