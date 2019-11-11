Гана приняла решение об отзыве признания Косова, так как считает решение предыдущего правительства Ганы признать Косово независимым государством неправильным.

Гана, республика на западе Африки, отозвала признание Косова, став 16 государством, принявшим подобное решение за последнее время. Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

«Это самая большая страна, которая так сделала, с населением в 30 миллионов, в три раза больше, чем Сербия. Гана также была традиционным другом Югославии», – сказал Дачич.

По словам министра, письмо из Ганы об отзыве признания Косова поступило в МИД Сербии в выходные.

«Во втором предложении сказано, что Гана приняла решение об отзыве признания Косова, так как считает решение предыдущего правительства Ганы признать Косово независимым государством неправильным, и это было нарушением Хельсинской хартии и резолюции (Совета Безопасности ООН) 1244, и они будут ценить результаты диалога», – сказал Дачич, имея в виду разговор об урегулировании отношений между Белградом и Приштиной.

Он отметил, что переговоры с Ганой продолжались довольно долго и проходили на всех уровнях.

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