Актер Кевин Маккидд после развода будет платить жене по нескольким
статьям. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Пара
расторгла брак Фото: EPA Об этом сообщает TMZ.Актер получил развод
22 декабря, но об этом стало известно только сейчас. С супругой
Джейн Паркер актер не жил с октября 2015 года.Пара оставила дом для
общих детей, сами же экс-супруги будут появляться там по
очереди.Маккидд будет выплачивать жене по $22 тыс. в месяц в
качестве детского пособия, $65 тыс. супружеской поддержки и 20%
любого дохода, превышающего $3 млн в год.Маккидд и Паркер жили
вместе с 1 июля 1999 года. Их сын Джозеф родился в 2000 году, а
дочь Иона – в 2002-м.
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