Актер Кевин Маккидд после развода будет платить жене по нескольким статьям. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Пара расторгла брак Фото: EPA Об этом сообщает TMZ.Актер получил развод 22 декабря, но об этом стало известно только сейчас. С супругой Джейн Паркер актер не жил с октября 2015 года.Пара оставила дом для общих детей, сами же экс-супруги будут появляться там по очереди.Маккидд будет выплачивать жене по $22 тыс. в месяц в качестве детского пособия, $65 тыс. супружеской поддержки и 20% любого дохода, превышающего $3 млн в год.Маккидд и Паркер жили вместе с 1 июля 1999 года. Их сын Джозеф родился в 2000 году, а дочь Иона – в 2002-м. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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