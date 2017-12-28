При этом поступления оказались самыми большими с 2012 года

Аренда госимущества принесла 1,052 млрд грн с годовым планом 1,6 млрд грн, - сообщил исполняющий обязанности председателя Фонда госимущества Виталий Трубаров, в общем ФГИ перечислил в госбюджет 5,346 млрд грн, что почти вдвое больше, чем в 2016 году.

Дивидендов уплачено в размере 917,333 тыс. грн.

По словам Трубаров, поступления от приватизации оказались самыми большими с 2012 года.

Поступления в государственный бюджет Украины от приватизации по итогам 2016 года составили 188,9 млн грн с планом 17 млрд.

В госбюджете-2018 предусмотрено поступление от приватизации в размере 22 млрд гривен.

Напомним, 11 октября Фонд госимущества Украины утвердил сроки продажи пакетов акций ряда предприятий, в том числе Одесского припортового завода, Донбассэнерго, Одессаоблэнерго и Сумыоблэнерго.

Как известно, Южненский городской суд Одесской области удовлетворил ходатайство Ostchem о признании и предоставлении разрешения на принудительное исполнение в Украине частичного арбитражного решения Стокгольмского арбитража по делу о взыскании с ОПЗ в пользу Ostchem 193,26 млн долларов основного долга и 57,98 млн долларов начисленной пени.