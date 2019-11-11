В Бангладеш и Индии уже 24 человека погибли из-за нашествия циклона "Бульбуль" - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Бангладеш и Индии уже 24 человека погибли из-за нашествия циклона "Бульбуль"
11.11.2019 18:41
В Индии и Бангладеш ростет число жертв циклона "Бульбуль"
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
циклона
бульбуль
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бангладеш
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