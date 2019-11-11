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В Бангладеш и Индии уже 24 человека погибли из-за нашествия циклона "Бульбуль"
11.11.2019 18:41
В Индии и Бангладеш ростет число жертв циклона "Бульбуль" Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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