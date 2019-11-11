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В Украине увеличили цену на газ для населения
11.11.2019 18:59
Нафтогаз повысил цены на газ для населения в ноябре
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
экономика
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