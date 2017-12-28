Российская Федерация начала готовиться к аннексии Крыма в 2008 году. Такое заявление сделал заместитель начальника штаба Военно-морских сил, начальник разведки Анатолий Бургомистренко в ходе допроса в Оболонском районном суде Киева по делу о госизмене Виктора Януковича.

"У нас есть информация, что данная операция готовилась Россией с августа 2008 года", - заявил Бургомистренко.

При этом он подчеркнул, что по данным разведки, российские власти проанализировали элементы войны с Грузией и начали готовить военную операцию против Украины.

По мнению силовика, одной из причин захвата полуострова является предательство в высших эшелонах украинской власти, в частности, между командования ВМС. В частности, в феврале 2014 года первый заместитель командующего ВМС Дмитрий Шакуро дал команду уничтожить все разведданные, однако Бургомистренко отказался выполнить приказ и сохранил эти документы.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Российская Федерация захватила, по меньшей мере, 4 тысячи предприятий в Крыму с момента аннексии полуострова.

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