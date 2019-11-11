Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что новая украинская власть внедряет «миролюбивые инициативы», но ей мешают украинские «неонацисты».

Выступая в Ереване перед выпускниками Дипломатической школы и студентами вузов, глава МИД России заявил, что «ведущие европейские державы пошли на поводу у тех, кто захватил незаконно власть, и кто последовательно поощряет и закрывает глаза на продолжающийся рост неонацизма на Украине…»

«В Европе тоже такие тенденции есть», – отметил Лавров.

По слова главы российского МИДа, «неонацисты» сегодня «в грош не ставят любые миролюбивые инициативы новой украинской власти».

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