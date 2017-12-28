Генеральный директор компании Тим Кук получил в 2017 году зарплату в размере 3,06 миллионов долларов, а также 9,33 миллиона долларов бонусов и пакет акций на 89 миллионов долларов. В целом сумма составляет 102 миллиона долларов, пишет со ссылкой на .

Издание сообщает, что статус Тима Кука позволяет ему путешествовать на частном самолете как в деловых, так и личных целях.

В 2017 году путешествия генерального директора компании обошлись ей в 93,1 тысячу долларов. В то же время на обеспечение безопасности было выделено 224,2 тысячи долларов.

Что касается других топ-менеджеров, то они добавили к своему состоянию по 24,2 миллиона долларов - дополнительные выплаты и бонусы, в том числе, в виде акций.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира