Текущие котировки угля на мировых рынках значительно выше, чем индикативная цена угля, принятая при расчете ОРЦ на 2018 год. Об этом на заседании НКРЭКУ при рассмотрении вопроса по утверждению оптовой рыночной цены на электроэнергию на 2018 год заявил соучредитель Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук.

«Сегодня цена угля по формуле ниже. В «Роттердаме» (текущие котировки API2, — ред.) цена 3000 грн, цена, которую установило Министерство – более 2400».

По словам Юрия Корольчука, с учетом значительного роста цены угля на мировых рынках в случае сохранения нынешней цены угля и текущего тарифа Украине просто негде будет закупать уголь.

Отвечая на критику повышения стоимости угля в тарифе со стороны народных депутатов Куприя и Лещенко, энергоэксперт отметил, что народные депутаты действительно используют тему тарифов в политической борьбе и занимаются популизмом. «Есть задача – предледовать определенную политическую цель», — заявил он.

«Хотел бы обратиться ко всем, кто стал свидетелем такого попирания закона и права. Вы видите, как народные депутаты приходят и действительно издеваются над Регулятором», — сказал Юрий Корольчук.

Напомним, 28 декабря 2017 года Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), утвердила с 1 января 2018 года оптово рыночную цену (ОРЦ) на электроэнергию на уровне 1561,99 грн/МВт-ч (без НДС) с разбивкой по кварталам: І квартал – 1 495,46 грн за 1 МВт-час, II – IV кварталы – 1 586,69 грн за 1 МВт-час. Тариф Энергоатома вырос на 15%, тарифы для компаний альтернативной энергетики — на 16%, ТЭС — на 16% и ТЕЦ на 14%.

Индикативная цена угля, которая определена на основании средней рыночной цены на европейском рынке за период декабрь 2016 года – ноябрь 2017 года, составляет 90,05 долл/тонна, что ниже текущих котировок на международных рынках.

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