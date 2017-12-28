Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что введение биометрического контроля на государственной границе с Россией будет помогать укреплению национальной безопасности Украины. Грицак: Людям, которые не нарушают закон, бояться нечего Фото: ЕРА "Я убежден, что введение биометрических паспортов для пересечения границы с Российской Федерацией будет способствовать укреплению национальной безопасности Украины. Это значительно осложнит работу в первую очередь российских спецслужб", – отметил он.На вопрос, может ли Россия зеркально отреагировать на введение биометрического контроля со стороны Украины, Грицак ответил утвердительно."Я убежден, что Россия примет ответные меры, но что это будет – увидим. Осталось ждать совсем недолго. Конечно, кто-то от введения биометрического контроля будет иметь дополнительные трудности при пересечении границы с Россией. Но тем людям, которые не нарушают закон, бояться нечего", – подытожил он.30 августа 2017 года президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины об усилении контроля за въездом/выездом в Украину иностранцев и лиц без гражданства. Согласно указу, Кабинет Министров должен внести Россию в список государств миграционного риска.Новый порядок въезда заработает с 1 января 2018 года. Для пересечения границы граждане стран, представляющих угрозу для Украины, должны будут иметь биометрический паспорт (если его нет, биометрические данные снимут пограничники).1 сентября Порошенко пояснил, что биометрический контроль будет проходить в три этапа."Первый – человек может подать предварительное уведомление о том, что он собирается в Украину и пересечь границу, соответственно, база данных и пограничники будут к этому готовы. Второй – непосредственная фиксация данных на границе, биометрического паспорта или биометрических данных. И третий – фиксация человека в месте, где он планирует находиться", – рассказал президент.24 декабря советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сообщил, что все КПП на границе с государством-агрессором уже оборудованы новейшими системами снятия биометрических данных и подключены к базе данных Интерпола и Европола.26 декабря министерство иностранных дел РФ предупредило своих граждан, которые собираются в Украину, о возможных проблемах при пересечении границы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки украины что контроля безопасности биометрического Теги: политика