Суд признал незаконным и отменил приказ об увольнении Куряты

В своем иске Курята утверждал о безосновательности своего увольнения 27 января 2017 года в связи с отсутствием в его действиях признаков дисциплинарного проступка.

Истец также отметил, что считает незаконным служебное расследование по факту перестрелки в Княжичах.

Рассмотрев дело, суд пришел к выводу о частичной обоснованности исковых требований.

Суд отметил, что, согласно плану проведения полицейской операции в Княжичах, Курята не был назначен старшим группы правоохранителей или старшим по проведению всей операции.

"Как отметил сам истец, он считал своим долгом принять участие в запланированных и утвержденных начальником ГУ следственно-розыскных мероприятиях, в которых предполагалось участие его непосредственных подчиненных Управления криминальной разведки, о соответствующем уголовном производстве ему стало известно в ходе оперативных совещаний у начальника ГУ ЧП в Киеве Крищенко А.Е. ", - говорится в решении суда, сообщают 28 декабря " Украинские новости".

Суд решил, что Курята не был уполномочен осуществлять контроль за действиями полицейских в Княжичах.

В результате суд признал незаконным решение Нацполиции о проведении служебного расследования, признал незаконным и отменил приказ об увольнении Куряты.

Суд постановил немедленно восстановить его в должности начальника уголовного розыска полиции Киева.

Согласно решению суда, Нацполиция также обязана выплатить подозреваемому 104 тысячи гривен заработной платы из-за время вынужденного прогула.

Как известно, в августе Генеральная прокуратура сообщила о подозрении 3 бывшим полицейским, в том числе начальнику уголовного розыска Куряте, в причастности к перестрелке в Княжичах Киевской области 4 декабря 2016 года.

В результате перестрелки были убиты 5 полицейских.

Напомним, в ночь на воскресенье 4 декабря 2016 года в поселке Княжичи Броварского в результате перестрелки между сотрудниками Службы госохраны и полиции погибли пять правоохранителей. В частности, погибли двое сотрудников госслужбы охраны, двое полицейских разведчиков и сотрудник спецподразделения КОРД, который входил в группу захвата.

В свою очередь, в Нацполиции заявили, что перестрелку между полицией в Княжичах будет расследовать ГПУ .

По факту гибели полицейских прокуратура Киевской области начала уголовное производство по ч. 2 ст. 112 (убийство) Уголовного кодекса.