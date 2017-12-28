|Суд восстановил в должности еще одного полицейского причастного к стрельбе в Княжичах
|28.12.2017 19:04
|
Суд признал незаконным и отменил приказ об увольнении КурятыОкружной административный суд Киева восстановил в должности бывшего начальника уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Киеве Леонида Куряту, уволенного из-за причастности к перестрелке в Княжичах Киевской области.
Фото: Громадське
В своем иске Курята утверждал о безосновательности своего увольнения 27 января 2017 года в связи с отсутствием в его действиях признаков дисциплинарного проступка.
Истец также отметил, что считает незаконным служебное расследование по факту перестрелки в Княжичах.
Рассмотрев дело, суд пришел к выводу о частичной обоснованности исковых требований.
Суд отметил, что, согласно плану проведения полицейской операции в Княжичах, Курята не был назначен старшим группы правоохранителей или старшим по проведению всей операции.
"Как отметил сам истец, он считал своим долгом принять участие в запланированных и утвержденных начальником ГУ следственно-розыскных мероприятиях, в которых предполагалось участие его непосредственных подчиненных Управления криминальной разведки, о соответствующем уголовном производстве ему стало известно в ходе оперативных совещаний у начальника ГУ ЧП в Киеве Крищенко А.Е.", - говорится в решении суда, сообщают 28 декабря "Украинские новости".
Суд решил, что Курята не был уполномочен осуществлять контроль за действиями полицейских в Княжичах.
В результате суд признал незаконным решение Нацполиции о проведении служебного расследования, признал незаконным и отменил приказ об увольнении Куряты.
Суд постановил немедленно восстановить его в должности начальника уголовного розыска полиции Киева.
Согласно решению суда, Нацполиция также обязана выплатить подозреваемому 104 тысячи гривен заработной платы из-за время вынужденного прогула.
Как известно, в августе Генеральная прокуратура сообщила о подозрении 3 бывшим полицейским, в том числе начальнику уголовного розыска Куряте, в причастности к перестрелке в Княжичах Киевской области 4 декабря 2016 года.
В результате перестрелки были убиты 5 полицейских.
Напомним, в ночь на воскресенье 4 декабря 2016 года в поселке Княжичи Броварского в результате перестрелки между сотрудниками Службы госохраны и полиции погибли пять правоохранителей. В частности, погибли двое сотрудников госслужбы охраны, двое полицейских разведчиков и сотрудник спецподразделения КОРД, который входил в группу захвата.
В свою очередь, в Нацполиции заявили, что перестрелку между полицией в Княжичах будет расследовать ГПУ.
По факту гибели полицейских прокуратура Киевской области начала уголовное производство по ч. 2 ст. 112 (убийство) Уголовного кодекса.
Досудебное расследование взял под личный контроль генеральный прокурор Юрий Луценко.