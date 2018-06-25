Местные власти российского Сахалина разнесли ветеранам Второй мировой войны рыбьи хвосты.

Пакеты от рыбопромышленников дарили в Томаринском районе, передает со ссылкой на .

В коробках было по пять замороженных хвостов горбуши.

"Участники войны с радостью встречали нас. И главное для них был не дар, а именно внимание и возможность пообщаться. Одна из бабушек, которой 1 июля исполняется 99 лет, уже ничего не видит. Она говорила: "Хоть я вас и не вижу, но мне приятно хотя бы за ручки вас подержать". Это был очень трогательный момент", - утверждает вице-мэр Елена Клепикова, которая ходила к ветеранам.

В российском Нижневартовске руководство одного из местных развлекательных комплексов "Мика" оригинально поздравило ветеранов с Днем победы. Фронтовиков привели в стриптиз-клуб.

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