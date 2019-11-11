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Битва за землю: голосов нет - впереди торги
11.11.2019 19:35

Законопроект о продаже земли перенесли со вторника на среду. 

Битва за землю: голосов нет - впереди торги

Это видно из окончательно утверждённой повестки дня. Ее обновили примерно минут 40 назад. 

Неофициально слуги народа говорят, что голосов пока не хватает. 

Завтра будет горячий день с баталиями в Раде и протестами под ее стенами. Вопрос земли - серьезное испытание для "Зе команды".

Легко и с наскока этот вопрос не решится, это факт. Разве что в случае, если та серьезная подготовительная работа, которая ведется сейчас и будет вестись до завтрашнего утра, достигнет успеха.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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