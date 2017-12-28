Ситуация с подготовкой терактов в России и с последним взрывом в Санкт-Петербурге может свидетельствовать о том, что Кремль может готовиться к введению чрезвычайного положения.

Такое мнение «Обозревателю» высказал российский военно-политический знаток, живущий в Праге, Юрий Федоров.

«Тут есть над чем подумать. Все это выглядит довольно подозрительно, потому что ситуация в стране довольно сложная», – заметил он.

В этом контексте знаток обратил внимание на ряд событий в политической жизни страны. В частности, на отказ в регистрацииоппозиционера Алексея Навального в качестве кандидата в президенты России. «Это, естественно, вызывает, как минимум, недовольство в среде его сторонников, и не понятно, чем это может закончиться», – сказал Федоров.

Далее – «появилась совершенно новая политическая фигура – Ксения Собчак, которая выступает с довольно резкой критикой власти и в том числе Путина лично. Совершенно не понятно, является ли эта претендентка на пост президента кремлевским проектом или ее появление на политической арене произошло как-то иначе. Тем не менее, ясно, что в стране не так все спокойно, как хотелось бы президенту», – убежден знаток.

Он также обратил внимание на то, что в нейтральных российских СМИ, «которые стараются понравиться всем, вроде «Эха Москвы», «появляются очень жесткие оценки экономической ситуации в России». «Совершенно открыто говорится о деградации экономики, в том числе связанной с войной против Украины и, соответственно, санкциями Запада».

По мнению Федорова, «это тоже свидетельствует о том, что определенные сегменты российской правящей элиты недовольны Путиным, хотя и не понимают, что можно сделать, чтобы не допустить его перевыборы».

Таким образом, «ситуация с подготовкой терактов и с последним взрывом может свидетельствовать о том, что Кремль в качестве одного из возможных вариантов готовится к введению чрезвычайного положения и отмене выборов», – сделал вывод знаток.

Отвечая на вопрос «Обозревателя», зачем Кремлю может понадобиться ЧП, Федоров пояснил: «Если будет введено чрезвычайное положение, можно отменить либо отложить выборы, либо ввести официальную цензуру в СМИ, какие-то СМИ можно будет закрыть. Можно вводить всякого рода ограничения на массовые мероприятия, митинги, акции протеста и так далее».

Он признал: «Фактически сейчас тоже все эти ограничения действуют, но они неконституционные. Власти, особенно в провинции, часто действуют вопреки законам и вопреки конституции. Введение чрезвычайного положения может в некотором смысле изменить эту ситуацию и «на законных основаниях» прекратить всю оппозиционную деятельность».

«Для этого потребуется еще пара-тройка взрывов?» – спросил «Обозреватель». «Да, конечно. Я не хочу показаться циничным, но в результате взрыва в этом супермаркете погибших не было, 13 пострадавших. Это не впечатляет российскую публику, которая привыкла к такого рода ситуациям. А если будет гораздо более серьезный теракт с гораздо более массовыми пострадавшими, тогда это может произвести чувство, тогда у властей появится, по крайней мере, пропагандистский выигрышный повод для того чтобы вводить ЧП».

«Не случайно Путин заявил о том, что это теракт прежде, чем об этом сказали следственные органы, которые и должны определить, что это такое. Должны быть проведены всякого рода следственные действия. Но если президент в России сказал, что это теракт, тогда это теракт. От этого уже никуда не деться. Все это тревожно», – резюмировал знаток.

27 декабря в магазине «Перекресток» Санкт-Петербурга прогремел взрыв, в результате чего пострадали 13 человек. Позже президент России Владимир Путин назвал взрыв терактом.

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