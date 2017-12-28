|Google создал искусственный интеллект, который "говорит" человеческим языком
|28.12.2017 19:06
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Google разработала продвинутый синтезатор речи нового поколения Tacotron 2, основанный на нейросети и способен говорить с тембром, ритмом произношением, не отличается от человеческой речи, передает со ссылкой на TechCrunch.
Алгоритм Tacotron 2, который представлен командой разработчиков Google с участием Джонатана Шена, работает на основе двух нейронных сетей.
Печатная версия конвертируется в специальную Tacotron-спектрограмме, в которой распределяются ритм и ударения, а слова генерируются в аналога WaveNet. Кроме того, добавлена система сбора данных для обучения нейросети.
Аудиозапись действительно похож на язык живого человека. Темп речи звучит довольно убедительно, а основные задержки происходят на словах с необычной произношением. Правда, часть слушателей в комментариях утверждает, что некоторые слова система произносит "ломано".
Образцы работы Tacorton 2 можно прослушать на официальном сайте Google. Эта технология, скорее только, сразу начнет использоваться в продуктах компании.
Одной из основных проблем нового алгоритма является отсутствие регулирования тона речи. Нельзя предсказать, какая фраза будет произнесена возвышенно, а какая - грубо.
Сообщается, что Tacotron 2 работает эффективнее своих предшественников Tacotron и WaveNet. Предыдущие системы генерации языка имели ряд существенных недостатков. WaveNet выдавала очень резкие звуки. Tacotron не мог выдавать полноценный "языковой продукт".