Порошенко вручил сертификаты на жилье семи сиротам из Одесской области

Президент Украины Петр Порошенко вручил сертификаты на бесплатное жилье семи сиротам из Одесской области.

Как передает корреспондент "Интерфакс-Украина", церемония вручения сертификатов прошла в с.Маяки Беляевского района области.

Перед этим глава государства рассказал собравшимся жителям населенного пункта об успехах в сфере децентрализации и перспективах развития медицины, в т.ч. сельской в Украине.

"Только что я подписал закон "О сельской медицине", и мы получим кардинальное улучшение медицинских услуг на селе и в районных центрах. Благодаря телемедицине медицинские услуги появятся там, где их раньше вообще не было", - пообещал П.Порошенко, добавив, что фельдшерско-акушерские пункты в населенных пунктах получат современное диагностическое оборудование, что позволит улучшить общую ситуацию со здоровьем населения.