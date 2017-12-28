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Порошенко вручил сертификаты на жилье семи сиротам из Одесской области
28.12.2017 19:06

Порошенко вручил сертификаты на жилье семи сиротам из Одесской области

Порошенко вручил сертификаты на жилье семи сиротам из Одесской области

 Президент Украины Петр Порошенко вручил сертификаты на бесплатное жилье семи сиротам из Одесской области.

Как передает корреспондент "Интерфакс-Украина", церемония вручения сертификатов прошла в с.Маяки Беляевского района области.

Перед этим глава государства рассказал собравшимся жителям населенного пункта об успехах в сфере децентрализации и перспективах развития медицины, в т.ч. сельской в Украине.

"Только что я подписал закон "О сельской медицине", и мы получим кардинальное улучшение медицинских услуг на селе и в районных центрах. Благодаря телемедицине медицинские услуги появятся там, где их раньше вообще не было", - пообещал П.Порошенко, добавив, что фельдшерско-акушерские пункты в населенных пунктах получат современное диагностическое оборудование, что позволит улучшить общую ситуацию со здоровьем населения.

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