В Государственной судебной администрации пообещали, что приговор фигуранту дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия Юрию Крысину появится в открытом доступе. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Судья Линник считает приговор справедливым Фото: Наталия Двали / Gordonua.com "Это была техническая ошибка. Сейчас обновляется информация, он будет в открытом доступе", – отметили в пресс-службе.Сегодня при попытке прочитать текст решения суда в Едином госреестре судебных решений было указано: "Информация запрещена для публикации согласно закону Украины "О доступе к судебным решениям" (п. 4 ст. 7)".Журналист газеты "Вести" Веремий был убит во время Революции достоинства – в ночь на 19 февраля 2014 года в центре Киева. Такси с журналистом остановили титушки, вытащили пассажиров и стали бить их металлическими палками.Веремия избивали трое мужчин, один из них, по мнению следователей, – Крысин. Когда корреспондент вырвался и попытался убежать, в него выстрелили (следствие считает, что это сделал житель Горловки Джалал Алиев, он в розыске). Журналист скончался в больнице от потери крови и полученных травм.Согласно данным следствия, в уголовном мире у Крысина кличка Шкаф, он больше 10 лет живет в Киеве и координирует титушек. Крысин фигурирует и в других уголовных производствах, в том числе о разбойном нападении на одну из столичных АЗС в мае 2016 года.22 декабря судья Олег Линник признал Крысина виновным и назначил ему наказание в виде четырех лет условно с испытательным сроком два года по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, которое сопровождается особой дерзостью или исключительным цинизмом, совершенное группой лиц с применением огнестрельного или холодного оружия). 25 декабря в Киеве прошла акция протеста, участники которой требовали ужесточения наказания для Крысина.Судья Линник заявил, что считает справедливым свой приговор Крысину.Сегодня Генпрокуратура подала апелляцию на приговор с условным сроком для фигуранта дела об убийстве Веремия. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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