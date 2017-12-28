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Приговор Крысину не был опубликован из-за технической ошибки – судебная администрация
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28.12.2017 19:11
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В Государственной судебной администрации пообещали, что приговор
фигуранту дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия Юрию
Крысину появится в открытом доступе. Этот материал можно прочитать
и на украинском языке Судья Линник считает приговор справедливым
Фото: Наталия Двали / Gordonua.com "Это была техническая ошибка.
Сейчас обновляется информация, он будет в открытом доступе", –
отметили в пресс-службе.Сегодня при попытке прочитать текст решения
суда в Едином госреестре судебных решений было указано:
"Информация запрещена для публикации согласно закону Украины "О
доступе к судебным решениям" (п. 4 ст. 7)".Журналист газеты "Вести"
Веремий был убит во время Революции достоинства – в
ночь на 19 февраля 2014 года в центре Киева. Такси с
журналистом остановили титушки, вытащили пассажиров и стали бить их
металлическими палками.Веремия избивали трое мужчин, один из
них, по мнению следователей, – Крысин. Когда корреспондент
вырвался и попытался убежать, в него выстрелили (следствие считает,
что это сделал житель Горловки Джалал Алиев, он в розыске).
Журналист скончался в больнице от потери крови и полученных
травм.Согласно данным следствия, в уголовном мире у Крысина кличка
Шкаф, он больше 10 лет живет в Киеве и координирует
титушек. Крысин фигурирует и в других уголовных
производствах, в том числе о разбойном нападении на одну из
столичных АЗС в мае 2016 года.22 декабря судья Олег Линник признал
Крысина виновным и назначил ему наказание в виде четырех
лет условно с испытательным сроком два года по ч. 4 ст.
296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, то
есть грубое нарушение общественного порядка, которое
сопровождается особой дерзостью или исключительным цинизмом,
совершенное группой лиц с применением огнестрельного или холодного
оружия). 25 декабря в Киеве прошла акция протеста,
участники которой требовали ужесточения наказания для Крысина.Судья
Линник заявил, что считает справедливым свой
приговор Крысину.Сегодня Генпрокуратура подала апелляцию на
приговор с условным сроком для фигуранта дела об убийстве
Веремия.
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